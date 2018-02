De multe ori medicii aud de la pacienți intrebarea “și eu ce dioptrii am?”, cautând, de fapt, un răspuns care să conțină modificările de la rețeta anterioară.

Dar cum se interpreteaza o reteta oftalmologica de ochelari?

In primul rand, daca te uiti cu atentie, vei vedea ca valorile sunt scrise in diverse casute sau urmate de anumite simboluri, fiecare in dreptul ochiului drept (OD) sau ochiului stang (OS). O alta rubrica importanta este daca ochelarii ti-au fost recomandati la distanta/permanent sau la aproape (scris, citit, calculator).

