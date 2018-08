Toamna asta se poartă eratele. Și manualul unic de Istorie pentru clasa a VI-a este plin de greșeli La câteva zile după ce s-a aflat că manualul unic de Geografie, pentru clasa a VI-a, conține numeroase greșeli științifice, un profesor de istorie din județul Ilfov a descoperit numeroase greșeli și în manualul de Istorie pentru clasa a VI-a.

„Nici manualul de Istorie nu este mai prejos decât cel de Geografie! Erori, deficiențe și neclarități în noul manual de Istorie de clasa a VI-a, EDP”, scrie pe Facebook profesorul Stan Stoica.

Iată câteva dintre erorile semnalate de profesorul de istorie în manualul unic de Istorie de clasa a VI-a:

1.Trimiteri către hărți...

