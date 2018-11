Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, că în opinia sa, raportul MCV are iz politic, are multe interese şi că foloseşte standarde duble, raportându-se la „obiective mobile mişcătoare”.

„Raportul, în opinia mea, şi îmi pare rău să spun, de când sunt ministru, nu am lipsit de la nicio dezbatere. Toate explicaţiile pentru cele 12 recomandări au trecut prin filtru de la Ministrul Justiţiei. De data aceasta, tind să cred că raportul are iz politic, are multe interese. Raportul foloseşte standarde duble şi se raportează la obiective mobile mişcătoare”, a declarat Tudorel Toader.

Toader a mai subliniat că e... citeste mai mult