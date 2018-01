Toader: Nu sunt in concediu de la CSM Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca a venit la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, desi in aceasta perioada isi delegase atributiile unui secretar de stat, pentru ca alegerea conducerii CSM este un moment important.

Foto: Justus.ro Politica Intrebat de ce si-a scurtat vacanta, ministrul Justitiei a raspuns: "Pentru ca nu sunt in concediu de la CSM, pentru ca este un moment important si am venit la alegerile presedintelui", potrivit Agerpres.ro.

Tudorel Toader... citeste mai mult

azi, 12:39 in Politica, Vizualizari: 33 , Sursa: 9am in