Toader: Merg personal la CCR in cauza privind conflictul intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, sambata, la Sinaia, ca va merge personal la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in cauza privind conflictul intre autoritati determinat de refuzul presedintelui Romaniei de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).

