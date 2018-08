Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat marţi că nu se poate pronunţa în legătură cu o eventuală punere sub acuzare a preşedintelui Klaus Iohannis pentru înaltă trădare, deoarece "e treaba procurorilor şi nu a unui ministru".

Toader a fost întrebat de jurnalişti dacă i s-a cerut un punct de vedere legat de punerea sub acuzare a preşedintelui Klaus Iohannis pentru înaltă trădare.

"Am citit şi eu în presă. Am văzut şi eu această dezbatere, dar la minister, până am plecat eu vineri, nu era aşa ceva. Iar ca eu să mă pronunţ pe o faptă penală, tocmai spuneam că nu o voi face, pentru că e treaba procurorilor şi nu a unui ministru", a explicat Tudorel... citeste mai mult

azi, 02:36 in Politica, Vizualizari: 42 , Sursa: Replica in