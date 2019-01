Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara că în prezent are şi mai multe argumente în susţinerea demersului pe care l-a iniţiat anul trecut privind revocarea procurorului general, Augustin Lazăr.

„Dacă atunci am prezentat 20 de motive în baza cărora am solicitat evaluarea procurorului general, astăzi, cu deplină convingere, vă spun următorul lucru: argumentele pe care le-am prezentat atunci şi despre care am spus că sunt - unele - cu caracter exemplificativ, astăzi au devenit şi mai numeroase, şi mai evidente şi mai convingătoare în susţinerea... citeste mai mult

