Toader anunta o hotarare a Curtii Supreme din Danemarca privind spatiul pentru detinuti in Romania Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta, pe pagina sa de Facebook, o hotarare a Curtii Supreme din Danemarca privind faptul ca Romania poate fi inlaturata de pe lista tarilor cu probleme in domeniul drepturilor omului in legatura cu spatiile oferite detinutilor.

Mai multe despre romania, Danemarca, tudorel toader Politica citeste mai mult

azi, 15:34 in Politica, Vizualizari: 34 , Sursa: 9am in