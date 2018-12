Ministrul Justitiei a declarat, luni, la CSM, ca analizează motivarea respingerii Adinei Florea de catre presedintele Romaniei in functia de procuror șef al DNA, intrebat fiind de jurnalisti daca va sesizat CCR sau va demara o noua procedura.

"Suntem in perioada in care am primit refuzul presedintelui si examinam cu mare atentie", a declarat Tudorel Toader la CSM, potrivit stiripesurse.ro.

