Titluri de stat pentru populatie cu dobanda de 4,5% pe an! Premierul Viorica Dancila a anuntat, in sedinta de guvern de vineri, o dobanda exceptionala pentru noile titluri de stat pentru populatie.

"Vreau sa anunt elaborarea titlurilor de stat Centenar pentru populatie, cu o dobanda de peste 25% pentru cinci ani, adica peste 4,5% pe an. Achizitionarea titlurilor de stat Centenar se poate face prin Trezorerie sau prin Posta Romana", a declarat Dancila.

De fapt, 4,5 inmultit cu 5 ani, ar insemna 22,5% pe cinci ani, nu "peste 25%". Ramane de vazut care va fi dobanda anuntata, in cele din urma, de Ministerul Finantelor... citeste mai mult