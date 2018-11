Fostul tenisman Ion Ţiriac a declarat, miercuri, că Simona Halep, numărul 1 în clasamentul WTA, stă mult mai bine din punct de vedere mental decât fizic, precizând că problemele medicale cu care se confruntă ea din când în când sunt cauzate de antrenamentele insuficiente făcute la vârsta de 14-15 ani.

"Simona Halep are nişte plusuri enorme, dar are şi nişte probleme. Problemele ei sunt în urmă cu 10 sau mai mulţi ani, când la 14-15 ani nu a fost învăţată să muncească atât. Cantitativ, nu calitativ. Şi asta pentru că are prea mult talent. Când ai prea mult talent compensezi orice altceva. Ea are o putere de luptă,... citeste mai mult