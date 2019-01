Ion Țiriac a mărturisit, joi, la 100 de minute, că a aflat de la Antena 3 că a fost interceptat de DNA. Magnatul afirmă că nu a primit nicio informare oficială de la autorități că a fost dispusă acestă măsură.

"Am aflat de la dvs. informația, că nu am știut. Dar, bănuiam eu... Și acuma pot să bănuiesc că mă ascultă toată lumea. Să fie sănătoși - nu sunt însurat, am peste 18 ani, am niște obiceiuri absolut normale.

Dacă asta este libertatea cuiva să asculte cum vrea, când vrea. Iar zecile alea de mii care s-au vehiculat acum, de ce să plătesc eu zeci sau sute de mii, dacă nu chiar milioane, ca cineva să mă asculte", a pus Ion Țiriac.

Procurorul Carmen Damian, un... citeste mai mult

acum 11 min. in Actualitate, Vizualizari: 9 , Sursa: Antena 3 in