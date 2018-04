Pompierii prahoveni si buzoieni intervin, in aceasta seara, pentru asigurarea zonei pe DN 1B, in localitatea Sahateni din judetul Buzau, unde un tir incarcat cu 22 de tone de soda caustica solida a luat foc. Traficul rutier in zona este...

Buna ziua Iasi, 25 Ianuarie 2017