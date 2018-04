Tipuri de riscuri in afaceri din cadrul unei firme Notiunea de risc in afaceri este inseparabil legata de notiunea de rentabilitate si de cea de flexibilitate. Rezultatul firmei (profit sau pierdere) este influentat de evenimentele neprevazute care insotesc activitatea sa.

Riscul in afaceri se traduce prin variabilitatea rezultatului, afectand rentabilitatea activelor si in consecinta rentabilitatea capitalului investit. Aceasta variabilitate poate fi cu atat mai bine stapanita, cu cat firma poseda un grad mai mare de flexibilitate.

Riscurile activitatii... citeste mai mult