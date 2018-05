Tinutul Secuiesc are echipa nationala si joaca Mondialul regiunilor neafiliate la FI

Tinutul Secuiesc are echipa nationala si joaca Mondialul regiunilor neafiliate la FIFA Tinutul Secuiesc si-a facut echipa nationala si va evolua la Cupa Mondiala ConIFA, turneu final destinat regiunilor si statelor care nu sunt afiliate la FIFA. Reprezentativa secuilor a obtinut calificarea la Mondialul neafiliatilor si a fost plasata in Grupa C.

Aceasta „nationala” a Tinutului Secuiesc va intalni in fata grupelor reprezentativele Padaniei, regiune din nordul Italiei, Tuvalu, stat din Oceania, si Matabeleland, o regiune din vestul statului Zimbabwe.

Cupa Mondiala a neafiliatilor se va desfasura in perioada 31 mai – 10 iunie in... citeste mai mult

acum 59 min. in Locale, Vizualizari: 28 , Sursa: Napoca News in