Ponderea persoanelor cu locuri de munca din totalul populatiei in varsta de munca (15-64 de ani) a ajuns la 60,1% in trimestrul doi din acest an, in crestere cu 0,9% fata de acelasi trimestru al anului trecut si cu 3,1% fata de trimestrul anterior din...

Hot News, 5 Octombrie 2010