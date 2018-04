„În 2016, Tinmar Energy era deja lider pe piaţă de energie în sectorul business to business. Era momentul să ne deschidem şi către consumatorii casnici. Dar nu am vrut să le vorbim oamenilor din postura unui lider. Credem că asta e o capcană. Am vrut să înţelegem exact care sunt nevoile consumatorilor şi care sunt aşteptările lor. Ne-am asumat poziţia de challenger de categorie, pentru că vrem să ne axăm nu doar comunicarea, ci întreg business-ul pe relevanţa în viaţa oamenilor. Vrem să schimbăm paradigma şi să facem oamenii să re-evalueze relaţia cu furnizorii de utilităţi” spune Carla Parnica,... citeste mai mult