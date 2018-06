Iulia Iorgoni are 20 de ani şi este este studentă la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică din Piteşti. Este activă, energică şi pozitivă. Iubeşte fotbalul, deşi mulţi ar spune că acest sport nu e potrivit pentru o fată. Despre pasiunea Iuliei, dar şi despre cum a ajutat-o fotbalul în viaţă, aflaţi din următorul interviu.

„Mi-a plăcut de mică sportul”

– Când ţi-ai dat seama că ai o pasiune pentru sport?

– Mi-a plăcut de mică sportul. Încă de la o vârstă fregedă am fost pasionată de fotbal; am început să joc de curiozitate cu băieţii. Pe atunci nu ştiam ce înseamnă cu adevărat... citeste mai mult

