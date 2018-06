Ştefania Rădulescu are 19 ani şi a absolvit Liceul de Arte „Dinu Lipatti” din Piteşti. Este pasionată de muzică, vocea fiind calitatea ei cea mai de preţ. Despre cum e să fii pe scenă, dar şi despre planurile unei tinere ambiţioase puteţi afla în cele ce urmează…

Ambiţioasă şi serioasă

– Ştefania, care este povestea ta legată de muzică?

– De mică am iubit muzica. Am făcut 12 ani de muzică, începând, în clasa I, cu vioara. În clasa a VIII-a am început să studiez canto clasic alături de doamna profesoară doctor... citeste mai mult