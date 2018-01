Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din Campia Turzii a fost astazi gazda turneului de fotbal in sala pentru copii nascuti in 2009-2010, competitia dotata cu "Cupa Unirii", editia 2018, aceasta fiind organizata de catre Primaria Municipiului Campia Turzii si CSM Campia Turzii.



Meciurile au fost foarte disputate, tinerii fotbalisti au aratat prin jocul prestat in teren ca in scurt timp vor deveni viitori artisti din teren.

Un lucru hilar s-a consemnat la final, cand primele trei locuri din clasamentul final au fost ocupate de trei echipe care au fost la egalitate ca meciuri castigate si doar golaverajul a... citeste mai mult