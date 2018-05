Tinerii fara venituri vor putea face credite de pana la 40.000 de Lei Tinerii din Romania care nu au venituri oficiale vor putea accesa un credit fara dobanda, de pana la 40.000 de lei. Masura se regaseste in Programul legislativ al Guvernului Romaniei pentru acest an, care este publicat pe site-ul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul.

