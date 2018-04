Tinerii din Bucuresti vor primi cate 30.000 de euro pentru a incepe un business Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca municipalitatea va lansa un start-up ce va oferi finantari in valoare de 30.000 de euro, pentru tinerii bucuresteni care vor sa intre in afaceri.

Tinerii bucuresteni vor primi 30.000 de euro printr-un start-up lansat de municipalitate, bani pe care ii vor putea folosi pentru a-si deschide propriul business.

La programul de finantare vor putea participa inclusiv studentii, in echipa cu profesorii lor, sau in mod individual, dupa cum a afirmat edilul.

