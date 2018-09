Tinerii din ALDE au ecologizat comuna Telciu Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, prin organizaţia de tineret, TLDE, participă activ şi în acest an la schimbarea mentalităţilor şi a comportamentelor care ne distrug Planeta.

World Cleanup Day este o zi dedicată combaterii problemei poluării Planetei cu deşeuri solide. Astfel, 30 de membri TLDE B-N au participat, sâmbătă, 15 septembrie, la acțiunea de ecologizare din comuna Telciu, respectiv în satul Fiad și în cătunul Transbordare, cu ocazia campaniei ”Let`s do it, Romania”.

De asemenea, peste 5.000 de membri din organizația de tineret, din... citeste mai mult

azi, 13:01 in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Mesagerul in