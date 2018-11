„Tinerii ambasadori” în cadrul programului "Şcoala Altfel" Clubul Lions Siebenburgen a organizat atelierul de lucru „Tinerii ambasadori”, la care au participat 12 elevi ai Colegiului Național ”Liviu Rebreanu” Bistrița, în cadrul programului ”Școala altfel”. Scopul acestui atelier a fost promovarea participării la concursul "Tânărul Ambasador Lions ". Acest concurs are ca motto "Tinerii de azi liderii de maine" si se adreseza tinerilor implicati in activitatea de voluntariat in folosul comunitatii care au aptitudini remarcabile in domeniul de... citeste mai mult

azi, 15:03 in Locale, Vizualizari: 33 , Sursa: Mesagerul in