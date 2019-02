In ziua de 14 decembrie, la ora 12:00, politistii Postului de Politie Comunal Surdila Gaiseanca au depistat, in extravilanul localitatii, trei persoane, cu varste cuprinse intre 16 si 22 de ani, in timp ce transportau cu o caruta doua tevi de...

Info Braila, 15 Decembrie 2015