Oamenii legii au retinut sase persoane implicate in trafic de valuta falsa, doua dintre acestea fiind retinute intr-o benzinarie, in timp ce incercau sa vanda 4.900 de dolari contrafacuti in Bulgaria. Ambii traficanti sunt din Calarasi si au fost...

Semnal de Calarasi, 30 Noiembrie 2010