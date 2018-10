30 de tineri şi şase lideri din cinci ţări participă, până în 24 septembrie, la Sighetu Marmaţiei, la activităţi propuse în cadrul proiectului “Say NO to drugs, say YES to life” (Spune NU drogurilor, spune DA vieţii). Obiectivul propus este creşterea...

Graiul Maramuresului, 21 Septembrie 2018