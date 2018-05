Timpul probabil: cer senin

Din satul cu o biserică albă aflată între perdelele verzi de cetină, mulţi tineri au plecat în vacanţa de 1 Mai în Italia, Spania, Anglia şi în alte ţări ale lumii. Au plecat şi cele două fete ale unui verişor al meu, renunţând la munca de primăvară a pământului. Nu le interesează dacă plouă sau e cer senin, pentru că pământul de sub asfalt nu are nevoie de apă şi soare. Au ajuns şi ele la ceea ce spunea Mircea Vulcănescu, povestind despre fiică-sa care, văzând în timpul lucrărilor de pavaje un morman de ţărână, a întrebat-o pe maică-sa: „De ce se găseşte pământ sub trotuar?”

