LANSARE… Iubitorii de Dumnezeu si poezie religioasã sunt asteptati sâmbãtã, 15 decembrie, ora 12:30 la lansarea volumului de poezii „Timpul îmbãtrâneste în mine”, de Dorina Stoica, Editura Grinta. Prezintã evenimentul Dorina Vârlan, Valy I. Butã, Gheorghe Gherghe. Manifestarea se desfãsoarã sub egida Primãriei si a Consiliului Local Bârlad. Pe lângã aceastã lansare, are loc si debutul ca scriitor al Niculinei Cãrãbãt, profesoarã la Scoala Gimnazialã „Manolache Costache Epureanu” din Bârlad.

Dorina Stoica s-a nãscut la 14 martie 1952, în localitatea Rãchitoasa, judetul Bacãu. Este cãsãtoritã, are un... citeste mai mult