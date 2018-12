Timpul efectiv de joc în Liga I este de 53,7% pe meci, arată un studiu al CIES Football Observatory, care ia în calcul 37 de competiţii din Europa, atât campionate, cât şi Liga Campionilor şi Europa League.

Surprinzător, la capitolul timp efectiv de joc în Liga I stă cel mai bine ultima clasată, FC Voluntari, cu 56,8%. Cel mai prost stă Gaz Metan Mediaş, cu 51,4%.

Liga I se prezintă sub media competiţiilor analizate, care este de 55,3%.

Cel mai ridicat procentaj în privinţa timpului efectiv de joc îl are campionatul Suediei, 60,4%. O echipă din acest campionat, GIF Sundsvall, are cel mai bun procent din Europa,... citeste mai mult

