O femeie are nevoie de 9 luni pentru a crea viață. Tot de 9 luni a avut nevoie iubita lui Alex pentru a-l transforma într-o carcasă goală, la un pas de moarte, după ce a fost torturat și umilit în mod constant. Când a fost găsit, tânărul avea brațele arse, după ce mama copiilor săi turnase apă clocotită pe el. „O iubeam nespus, n-o puteam părăsi.”

Povestea dramatică a lui Alex Skeel se încheie cu momentul în care a fost salvat de polițiști, după ce vecinii îi auziseră urletele disperate de durere. A fost găsit tremurând, ascuns sub scările casei. Medicii spun că dacă nu s-ar fi intervenit atunci, acelea ar fi fost utimele... citeste mai mult

