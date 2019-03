Tim Cahill (39 de ani), cel mai bun marcator din istoria naţionalei Australiei, şi-a anunţat retragerea din activitatea de fotbalist profesionist.

Atacantul mai are contract cu formaţia indiană Jamshedpur FC până la finalul lunii martie, însă acesta a recunoscut că îşi va încheia acum cariera: "Nu voi mai continua, sunt bătrân pentru fotbal. Mi-ar fi plăcut să mai joc, dar am 39 de ani, am avut o perioadă bună de şase luni în India. Acum sunt interesat de televiziuni, voi începe şi pregătirile pentru a-mi lua licenţa A şi voi petrece mai mul timp cu familia. A fost senzaţional să joc pe patru mari continente. Am avut o carieră uriaşă şi sunt foarte recunoscător", a...