Una de imagine, în primul rând, pentru că ”Tigrii” au reuşit să-l readucă în ţară pe Ovidiu Toniţă, unul dintre cei mai galonaţi sportivi ai ţării.

Jucătorul care evoluează în general în linia a doua, este fericit că a revenit în România şi că îşi poate încheia cariera cu un titlu de campion, singurul obiectiv încă neatins de rugbyştii pregătiţi de Eugen Apjok în acest sezon.

”Am venit cu gânduri mari, să reuşim să câştigăm titlul. Sunt fericit că am avut oportunitatea să mă întorc de unde am plecat şi că am şansa să-mi închei... citeste mai mult

acum 32 min. in Sport, Vizualizari: 11 , Sursa: Adevarul in