Tigarile electronice si dispozitivele care incalzesc tutunul vor fi interzise in spatiile publice Inca din luna martie, anul 2016, fumatul a fost interzis in spatiile publice. Aceasta lege s-ar putea extinde. Mai precis, aceasta interdictie s-ar putea aplica si celor care prefera tigarile electronice si dispozitive ce incalzesc tutunul.

Legea nr.349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun se afla in acest moment in dezbateri in Senat. Aceasta intra in vigoare doar daca trece de Parlament si de presedinte, iar in final aceasta va fi publicata... citeste mai mult