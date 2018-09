Tigari de contrabanda confiscate de politisti

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Radauti-Prut au descoperit si confiscat, in urma unei actiuni desfasurate in zona de responsabilitate, 8.000 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare totala de 92.750 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piata neagra de desfacere din România.

In data de 09 septembrie , politiştii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Radauti-Prut – I.T.P.F. Iasi, in baza unor informatii, au organizat o actiune pe linia prevenirii şi combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate.

Astfel, in jurul orei 22.10, politistii de frontiera au observat, pe directia localitatii de frontiera... citeste mai mult

