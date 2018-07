Tigãri de contrabandã descoperite in bordul unui cap?tractor

Tot in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, cetãteanul moldovean Valerii S., in varstã de 63 de ani, conducand un ansamblu de vehicule format dintr-un cap-tractor marca Mercedes si o remorcã marca Schmitz, ambele inmatriculate in Romania. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra mijlocului de transport, ocazie cu care, echipa comunã de control, formatã din lucrã – tori vamali si politisti de frontierã, a descoperit ascunsã in bordul capului tractor, cantitatea totalã de 2.220 tigarete (111 pachete), de diferite mãrci, de provenientã R.... citeste mai mult