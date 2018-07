Persoanele interesate să achiziționeze o mașină electrică sau un plug-in hybrid au în continuare la dispoziție Programul Rabla Plus, însă bugetul pentru acest an este aproape să fie epuizat. Astfel, din suma de 50 de milioane de lei alocată inițial pentru acest an, mai sunt disponibile doar 10 milioane de lei. La fel ca la ediția inaugurală de anul trecut, Programul Rabla Plus prevede acordarea unui bonus de 45.000 de lei (circa 10.000 de euro) la achiziționarea unei mașini electrice și de 20.000 de lei (aproape 5.000 de euro) la cumpărarea unei mașini plug-in hybrid.

