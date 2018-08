Un număr de 1,2 milioane de persoane au intrat în posesia tichetelor de vacanţă în acest an, în timp ce în primul semestru al anului, am înregistrat un salt de 4,1% al numărului de turişti în România, a declarat, luni, în cadrul conferinţei de bilanţ, ministrul Turismului, Bogdan Trif.

„Fiecare funcţionar public trebuie să primească un voucher de vacanţă în valoare de 1.450 de lei, ce poate fi cheltuită doar în interiorul graniţelor noastre. O măsură care, în mod clar, a ajutat acest sector, mai ales că am avut parte de o vreme nefavorabilă, în ultima perioadă, cu ploi aproape zilnic.

