Tichetele de masa, instrument valoros pentru motivarea angajatilor

Studii recente desfasurate in domeniul resurselor umane si al dezvoltarii culturilor organizationale arata ca angajatii fericiti sunt mai productivi. Ce poti face in asa fel incat si angajatii tai sa se simta fericiti si apreciati la locul de munca? Tichetele de masa sunt, in prezent, cea mai folosita metoda de a le acorda angajatilor un venit suplimentar lunar si, astfel, de a-i face mai fericiti si, nu in ultimul rand, de a le creste loialitatea fata de companie.

