Tichete de cresa 2019: Cine va beneficia de tichete de cresa si cat vor valora acestea Incepand de anul viitor, tichetele de masa, tichetele cadou, tichetele de cresa si voucherele de vacanta vor putea fi acordate in continuare, insa reglementate de un sigur act normativ, nu de trei asa cum se intampla in prezent.

De anul viitor, Legea nr. 165/2018 va reglementa regimul de acordare a tichetelor de cresa. Potrivit legii, tichetele de cresa reprezinta bilete de valoare care se acorda, in fiecare luna, salariatilor care nu beneficiaza de concediul pentru cresterea... citeste mai mult

