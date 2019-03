Tichete cadou pentru femei de 8 martie

Vanzarile de tichete cadou pentru 8 Martie vor creste cu 10% in 2019 fata de anul trecut, pastrand tendinta de crestere din ultimii ani. 14% dintre angajatorii privati care si-au recompensat angajatii in 2018 cu tichete cadou au acordat acest beneficiu si de 8 Martie.

De 8 Martie, angajatele se pot bucura de o surpriza in plus din partea angajatorilor, acestia avand optiunea de a le oferi un cadou personalizat sub forma de tichete cadou. Acestea vin insotite de beneficii financiare atat pentru angajator, cat si pentru angajate,... citeste mai mult

