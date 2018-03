Tibi Ușeriu, câștigătorul pentru a treia oară consecutiv a imposibilului 6633 Arctic Ultra, a ajuns la Cluj-Napoca, noaptea trecută, în jurul orei 00.45.

Emoționat de zecile de susținători adunați să îl felicite, Tibi Ușeriu și-a adunat puterile și s-a oprit prima dată să o sărute pe mama lui, aflată în public, iar apoi a discutat cu presa.



”A fost greu, dar am câștigat. Sunt emoționat de această primire. Competiția a fost dură. Pot spune că cel mai mult am urât Ice Road -ul, care în acest an a avut 300 de km, față de 60 de km cât a fost anul trecut. Am prins în două nopți -31 de grade, dar în rest am prins -11 și -12 grade.

Am avut degerături, dar per total am fost mult... citeste mai mult