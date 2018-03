Patronul firmei UTI Tiberiu Urdăreanu a declarat luni, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, că în anul 2013 s-a întâlnit cu fostul ministru al Energiei Constantin Niţă într-un restaurant din Bucureşti şi i-a dat acestuia un plic cu 30.000 de euro, reprezentând o parte dintr-un comision cerut pentru derularea unui contract încheiat cu Primăria Iaşi.

"Ne-am întâlnit la un restaurant libanez din complexul hotelier Radisson. Am stat pe o canapea şi am pus plicul cu 30.000 de euro între noi. L-am văzut pe Constantin Niţă când a luat plicul cu bani şi l-a introdus în buzunar, după care eu m-am ridicat şi am plecat" - este... citeste mai mult