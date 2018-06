Știa că soția sa nu intra niciodată pe Facebook, așa că bărbatul a vrut să facă o mărturisire incredibilă, care i-a lăsat pe toți fără cuvinte.

Jason Hewlett a povestit pe rețeaua de socializare cum a fost atras de o femeie la cumpărături și chiar îl invidia pe partenerul de viață al femeii, apoi a înțeles ceva incredibil.

„Nu mă simt prea confortabil mărturisind acest lucru, însă astăzi eu parcă mi-am înșelat soția. Voi explica ce am în vedere. Eram într-un magazin, cumpăram câte ceva pentru mine. Când am mers la casa de marcat, am văzut o femeie, care stătea la rând. Era pur și simplu uimitoare. M-am gândit: Ce norocos este iubitul ei! Iar peste o clipă am înțeles că aceasta era... citeste mai mult