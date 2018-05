Ti se descarca bateria masinii prea repede? Iata ce trebuie sa faci! Te poti trezi in miezul iernii, cand ai neaparata nevoie de masina pentru a te deplasa in siguranta prin ger, ca masina nu reactioneaza la impulsurile date din contact. Ca sa nu ramai in pana de curent cand ti-e lumea mai draga, ti-am pregatit cateva sfaturi pe care sa le pui in aplicare in cel mai scurt timp si care te vor salva de la evenimente nedorite in trafic.

