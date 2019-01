Finala primului Grand Slam din acest an a adus faţă în faţă două jucătoare care nu se mai întâlniseră niciodată până astăzi. Petra Kvitova avea in palmares doua turnee de Grand Slam, ambele la Wimbledon, 2011 si 2014, in timp ce Naomi Osaka câştigase US Open, în 2018.

Primul set a fost foarte echilibrat. În ciuda celor opt migi de break apărute pe parcursul acestuia, ambele finaliste şi-au concretizat avantajul serviciului şi primul joc s-a decis la tiebreak.

Kvitova a început mai bine partea secundă, a condus cu 2-0, dar japoneza a întors rezultatul şi a ajuns să aibă, la 5-4, 3 mingi de meci pe serviciul adversarei. Kvitova nu doar că le-a anulat pe toate trei,... citeste mai mult

