"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit duminică seară, în cadrul celei de a 75-a ediţie a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun film la categoria dramă şi a devenit câştigătorul serii, cu nu mai puţin de patru statuete.



Pelicula regizată de Martin McDonagh a concurat la această categorie cu "Call Me By Your Name", "Dunkirk", "The Post" şi "The Shape of Water".

Globurile de aur

Filmul a mai primit trei statuete, decernate actorilor Frances McDormand (rol principal feminin într-o dramă), Sam Rockwell (rol secundar masculin) şi lui Martin McDonagh pentru scenariu.

