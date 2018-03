Realul are de îndeplinit o simplă formalitate în ultimul meci din grupele Ligii. Galacticii sunt deja calificaţi, dar niciun meci nu poate fi fără miză pentru portughez. The Special One i-a şocat pe jurnalişti la conferinţa de presă dinaintea meciului...

Pro Sport, 7 Decembrie 2011