Simona Halep îşi continuă evoluţia în Statele Unite ale Americii, din postura de lider mondial. După un parcurs până în semifinale la Indian Wells, constănţeanca în vârstă de 26 de ani ia la ţintă al doilea turneu Premier Mandatory al sezonului, de la Miami, care completează "The Sunshine Double".

Liderul mondial a ratat ultimul meci la Indian Wells, împotriva japonezei Naomi Osaka, evoluând cu mult sub potenţial, însă şi-a asigurat deja prima poziţie în clasamentul WTA şi după întrecerea de la Miami şi, automat, pentru startul sezonului de zgură.

Pentru al patrulea an la rând, două românce sunt capi de serie pe tabloul principal de la Miami - Simona Halep... citeste mai mult