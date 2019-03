Federaţia belgiană de tenis a anunţat, joi, pe site-ul oficial, că Thierry Van Cleemput a revenit în structurile federale, ca manager al Asociaţiei Francofone.

Antrenorul belgian în vârstă de 50 de ani pare a reintra în zona de confort, revenind în mediul binecunoscut al tenisului belgian, după o tentativă eşuată de colaborare cu Simona Halep. "(N.r. Mersul pe circuit alături de un sportiv) este un capitol închis, fără regrete. Nu mi-e dor, nu am vrut să fiu acolo, pentru că altfel nu aş fi aici. Aş fi putut face altceva, în altă parte - nu pot spune exact ce, dar am făcut o alegere reală", a transmis Van Cleemput, care a argumentat mai departe.

"Am fost... citeste mai mult

acum 58 min. in Sport, Vizualizari: 15 , Sursa: Pro Sport in